Brüssel: 48.000 Jobs bei internationalen Institutionen

Der Wirtschaftsfaktor der in Brüssel angesiedelten internationalen Organisationen, allen voran der Institutionen der EU steht außer Frage, nun hat das Statistikamt der Region Brüssel-Hauptstadt (BISA) die Zahl der in diesem Bereich Beschäftigten in einer Studie erfasst.

Rund 48.000 Menschen, sieben Prozent aller in der Region Beschäftigten, sind laut BISA bei einen internationalen Arbeitgeber beschäftigt, berichtete die Zeitung „De Standaard“ mit Verweis auf die Studie.

Von BISA werden hier unter anderem die Beschäftigten der Europäischen Kommission, des EU-Parlaments, des Europäischen Rates, der Europäischen Schulen und die Beschäftigten von Botschaften und konsularischen Einrichtungen angeführt.

Italiener stellen größte Ausländergruppe

Mit 20 Prozent stellen belgische Staatsbürger die größte Gruppe der Beschäftigten. Größte Ausländergruppe sind Italiener mit elf Prozent, gefolgt von Franzosen (neun Prozent), Spaniern (acht Prozent) und Deutschen (sechs Prozent).

Der Löwenanteil der erfassten Arbeitsplätze konzentriert sich den Angaben zufolge auf drei Brüsseler Gemeinden, konkret die Stadt Brüssel, Elsene und Etterbeek. Allein bei den drei größten europäischen Institutionen (Kommission, Rat und Parlament) sind laut BISA 65 Prozent der internationalen Arbeitnehmer der Region zu finden. Unter Berücksichtigung weiterer europäischer Institutionen und Agenturen steige der Anteil sogar auf 77 Prozent.