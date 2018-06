US-Botschafter will konservative Kräfte in Europa stärken

Der neue US-Botschafter in Deutschland möchte konservative Kräfte in Europa stärken. Es sei eine aufregende Zeit für ihn, und es gebe viel zu tun, sagte Botschafter Richard Grenell gestern in einem Interview der ultrarechten Plattform Breitbart London.

„Ich glaube, die Wahl von Donald Trump hat die Menschen befähigt zu sagen, dass sie es einfach nicht zulassen können, dass die politische Klasse (in Europa) vor einer Wahl entscheidet, wer diese gewinnt und wer kandidiert“, sagte der Botschafter.

APA/AFP/Odd Andersen

Linke Konzepte gescheitert

Er sei von einer Reihe von Konservativen in Europa kontaktiert worden, sagte Grenell. „Ich möchte unbedingt andere Konservative in ganz Europa stärken“, sagte er. Der Aufschwung konservativer Ideen sei durch ein Scheitern linker Konzepte zu erklären, fügte er hinzu.

Auf Twitter wies Grenell jedoch später Vorwürfe zurück, er wolle Kandidaten oder Parteien direkt unterstützen. Das sei „lächerlich“, schrieb er. Es gebe aber ein Erwachen einer stillen Mehrheit - jene, die Eliten und ihre Blase ablehnten. Trump stehe an der Spitze dieser Mehrheit.

Scharfe Kritik an Deutschland

Für einen Diplomaten ungewöhnliche scharfe Kritik äußerte Grenell an Deutschland: Das Land sei die größte Volkswirtschaft Europas und sollte seine Verpflichtungen gegenüber der NATO ernst nehmen, sagte der von Trump entsandte Grenell.

Die US-Regierung fordere das, doch bisher habe Berlin keine ernsthaften Pläne vorgelegt, wie das Zweiprozentziel zu erreichen sei. Besonders die USA bestehen darauf, dass die NATO-Partner spätestens 2024 zwei Prozent ihres Bruttoinlandsprodukts in die Verteidigung investieren.

Lob für Kurz

Äußerst lobende Worte fand Grenell für Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP). Er empfinde großen Respekt und Bewunderung für den jungen österreichischen Regierungschef. „Schauen Sie, ich glaube, Sebastian Kurz ist ein Rockstar. Ich bin ein großer Fan“, so der Botschafter.

Kurz habe eine Koalition mit der populistischen FPÖ gebildet, hieß es im Breitbart-Text zum Interview. Er sei einer der stärksten Verfechter der Sicherung der EU-Außengrenzen. Er habe sich auch gegen die deutsche Kanzlerin Angela Merkel und das in der EU umstrittene Quotensystem bei der Aufnahme von Migranten gestellt.