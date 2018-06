Filmrechte bereits verkauft

Ex-US-Präsident Bill Clinton ist unter die Thrillerautoren gegangen. Am Montag ist der Roman „The President Is Missing“ veröffentlicht worden, den Clinton gemeinsam mit dem US-Bestsellerautor James Patterson („Denn zum Küssen sind sie da“) verfasst hat. Der US-Präsident stemmt sich darin gegen eine Weltverschwörung von Hackern und muss dafür in den Untergrund gehen. Das Buch ist ein kalkulierter Kassenschlager, auch die Filmrechte waren schon vor dem Erscheinen verkauft. Clinton konnte beim Schreiben aus seinem reichen Erfahrungsschatz schöpfen - bis hin zum Amtsenthebungsverfahren.

