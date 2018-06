Wolkenverhangene Aussichten

Die Luftfahrtbranche rechnet mit einem harten Jahr. Zwar steigen die Passagierzahlen immer weiter, die AUA-Mutter Lufthansa „erwartet sogar, die Rekordzahlen aus dem Sommer 2017 zu übertreffen“. Aber teures Kerosin, hohe Personalkosten und die Sorge davor, dass US-Präsident Donald Trump die Welt in einen Handelskrieg verstricken könnte, drohen die Gewinne der Fluglinien zu schmälern. Das dürfte sich für Passagiere bei den Ticketpreisen bemerkbar machen, gab der Branchenverband IATA am Montag bei einer Tagung in Sydney bekannt.

