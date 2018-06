Feilschen um jeden Schritt

Der Gipfel zwischen Donald Trump und Kim Jong Un hält die Unterhändler in Singapur in Atem. Sie müssen nicht nur das erste Treffen eines amtierenden US-Präsidenten mit einem nordkoreanischen Machthaber stemmen, sondern dabei auch auf die heikle Machtbalance achten. Dabei liegt der Teufel im Detail: Ob das Menü, die Kostenübernahme für Kims Präsidentensuite oder die simple Frage, wer zuerst den Raum betritt - Konfliktpotenzial besteht an allen Ecken und Enden. Bereits kleine Fehler könnten bei den unberechenbaren Staatsoberhäuptern für ernste diplomatische Verstimmungen sorgen - und damit das Treffen gefährden.

