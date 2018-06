Schadhaftes Kupferkabel legte Flughafen Hamburg lahm

Der Kurzschluss in der Stromversorgung des Hamburger Flughafens ist auf einen Materialschaden an einem Kabel zurückzuführen. Das teilte der Flughafen heute mit. „Grund für den Stromausfall ist eine schadhafte Isolierung an einem Kupferkabel.“

Dieser Schaden habe zu einem heftigen Kurzschluss geführt, der auch zahlreiche benachbarte Kabel beschädigt habe. Der folgende Stromausfall hatte den Flughafen gestern lahmgelegt. Rund 30.000 Passagiere waren von Flugausfällen betroffen.

Kurzschluss bei Blockheizkraftwerk

Der Kurzschluss entstand den Angaben zufolge in der Stromversorgung des Blockheizkraftwerks des Flughafens. 42 Kabel auf 540 Metern Länge seien ausgetauscht worden. Anschließend sei das Blockheizkraftwerk ab 3.00 Uhr wieder stabil zur Verfügung gestanden.

Am Vormittag nahm der Flughafen seinen Flugbetrieb wieder auf. Vom Normalbetrieb war der deutsche Flughafen zunächst noch weit entfernt. Zwölf Landungen und 24 Starts der jeweils 214 geplanten Starts und Abflüge wurden gestrichen. Am Nachmittag hieß es, der Betrieb laufe wieder normal.