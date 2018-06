Polnische NGOs rufen EU zu Klage gegen Justizreform auf

Mit einem Appell an die Europäische Kommission wollen 120 Nichtregierungsorganisationen und Bürgerbewegungen die Brüsseler Behörde dazu bringen, gegen das Gesetz über den Obersten Gerichtshof in Polen zu klagen.

Hintergrund ist, dass am 3. Juli rund 40 Prozent der derzeitigen Richter des Gerichtshofs in den Ruhestand gehen sollen - denn das Gesetz sieht vor, dass dann das Rentenalter der dortigen Richter auf 65 Jahre herabgesetzt wird. Die Initiatoren des heute veröffentlichten Appells sehen eine Klage vor dem Europäischen Gerichtshof als letzte Chance, um die negativen Folgen des Gesetzes abzuwenden.

„Letzter Akt der Übernahme der Gerichte durch die Regierungspartei“

In dem Schreiben an Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker warnen die Verfasser vor den Konsequenzen: „Das wird der letzte Akt der Übernahme der Gerichte durch die Regierungspartei sein.“ Die nationalkonservative Regierungspartei Recht und Gerechtigkeit (PiS) werde dann das Gericht mit Richtern besetzen, die ihr genehm sind. An dem Appell beteiligten sich unter anderen die Helsinki-Stiftung für Menschenrechte und die Regisseurin Agnieszka Holland.

Der Europarat sowie die polnische Richtervereinigung Iustitia hatten die Justizreform als Schlag gegen die Unabhängigkeit der Gerichte kritisiert. Im Zuge der Reform war auch das Gesetz über das Oberste Gericht verabschiedet worden. Die EU-Kommission leitete ein Verfahren nach Artikel 7 des EU-Vertrags ein, das bis heute läuft und mit einem Entzug des Stimmrechts enden könnte.

Bereits am Freitag hatte der Friedensnobelpreisträger Lech Walesa auf dem Internetportal der „Gazeta Wyborcza“ einen Aufruf an die EU-Kommission veröffentlicht, in dem er diese zu einer Klage vor dem Europäischen Gerichtshof aufruft.