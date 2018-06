Bundesliga: Zuschauerzahlen gingen zurück

Rapid Wien war auch in der abgelaufenen Saison der tipico-Bundesliga der Zuschauermagnet. Mit durchschnittlich 18.791 Besuchern pro Heimspiel im Allianz Stadion waren die Hütteldorfer in der vor einer Woche beendeten Spielzeit die klare Nummer eins. Aber auch Rapid musste so wie die Liga als Gesamtes einen Rückgang der Zuschauerzahlen verbuchen.

