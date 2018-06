Netanjahu bei Merkel: Einfluss des Iran zurückdrängen

Trotz ihrer Meinungsverschiedenheiten beim Atomabkommen wollen Deutschland und Israel bei der Eindämmung des Iran in der Nahost-Region eng zusammenarbeiten. Die deutsche Kanzlerin Angela Merkel sagte gestern bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem israelischen Regierungschef Benjamin Netanjahu in Berlin, der Einfluss des Iran in der Region sei „besorgniserregend“. Netanjahu sprach indes von verbesserten Beziehungen zu arabischen Staaten in der Region, die bei der Lösung des Nahost-Konfliktes helfen könnten.

Merkel sagte mit Blick auf Syrien, Deutschland werde alle diplomatischen Bemühungen unternehmen, „um Iran aus der grenznahen Region zu Israel zurückzudrängen“. Netanjahu machte erneut seine Ablehnung des Atomabkommens mit dem Iran deutlich, der nach wie vor nach „atomaren Waffen“ strebe, auch um Israel zu zerstören. Darüber hinaus versuche der Iran, in Syrien - „direkt vor unserer Haustür“ - seine militärische Präsenz massiv auszubauen.

Warnung vor „religiösem Krieg“

Dort solle die Zahl der schiitischen Milizangehörigen von 18.000 auf 80.000 erhöht werden. Das werde einen „religiösen Krieg“ in dem überwiegend sunnitisch geprägten Syrien zur Folge haben. „Die Folge werden mehr Flüchtlinge sein, und Sie wissen ganz genau, wo die hingehen“, sagte er.

Netanjahu machte das Atomabkommen für eine solche iranische Expansionspolitik in Nahost mitverantwortlich. „Das ist möglich geworden, weil im Rahmen des Abkommens so viel Geld an den Iran gegangen ist“, sagte er auch mit Blick auf die Aufhebung der Sanktionen gegen den Iran. Nun versuche Teheran, „ein Land nach dem anderen zu schlucken“.

Merkel steht hinter Atomabkommen

Merkel verteidigte dabei erneut das von US-Präsident Donald Trump aufgekündigte Atomabkommen, durch das es „mehr Transparenz“ gebe. Zugleich betonte sie aber, dass über die iranischen Aktivitäten in Syrien gesprochen werden müsse. Merkel machte erneut ihr Einstehen für das Existenzrecht und die Sicherheit Israels deutlich. „Wir sind Freunde, wir sind Partner“, sagte die Kanzlerin - trotz Meinungsverschiedenheiten, auch beim Nahost-Konflikt.

Iran pocht auf Raketenprogramm

Der Iran pochte unterdessen auf sein Raketenprogramm. Das sei für die Verteidigung des Landes notwendig, sagte das Oberhaupt der Islamischen Republik, Ali Chamenei, gestern in einer im Fernsehen übertragenen Rede.

Sollte der Iran angegriffen werden, werde das Land zehnmal heftiger attackieren. „Die Feinde wollen keinen unabhängigen Iran in der Region.“ Sie setzten wirtschaftliche und psychologische Kriegsführung gegen den Iran ein, „und die amerikanischen Sanktionen sind ein Teil davon“.

Mit Blick auf Forderungen, der Iran solle sich aus Konflikten wie im Jemen und Syrien heraushalten, sagte Chamenei: "Wir werden weiter unterdrückte Nationen unterstützen.