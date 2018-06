Baby geschüttelt: Vater in Haft

Zwei Männer haben am Sonntag in Wien laut Polizei ihre Ehefrauen angegriffen und gedroht, sie umzubringen. Ein 44-Jähriger attackierte dabei auch seinen zehn Monate alten Sohn und schüttelte ihn. Die Männer sind in Haft.

Mehr dazu in wien.ORF.at