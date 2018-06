ÖFB: Nach Deutschland ist vor Brasilien

Nach WM-Gastgeber Russland und Weltmeister Deutschland wartet auf das ÖFB-Team zum Abschluss der hochkarätigen Testspielserie am Sonntag (16.00 Uhr, live in ORF eins) in Wien Rekordtitelträger Brasilien. Während Teamchef Franco Foda seinen Spielern drei Tage Auszeit gönnte, begann er bereits gestern mit der Vorbereitung auf das Kräftemessen mit Neymar und Co. „Wenn man immer an sich glaubt, kann man alles erreichen“, sagte der Deutsche, der an den nächsten Coup glaubt.

