Iran will Kapazität zur Urananreichung erhöhen

Der Iran will bei einem Scheitern des Atomabkommens seine Kapazitäten zur Anreicherung von Uran erhöhen. Das Oberhaupt der Islamischen Republik, Ajatollah Ali Chamenei, sagte gestern, er habe für diesen Fall einen Ausbau der Anreicherungskapazitäten angeordnet. „Unsere Feinde können unseren nuklearen Fortschritt niemals aufhalten“ sagte er in einer im Fernsehen übertragenen Rede.

Der Sprecher der Atombehörde des Landes, Behrous Kamalwandi, sagte der Nachrichtenagentur ISNA, in einem Brief an die in Wien ansässige Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) werde das Land ankündigen, am Dienstag die Produktionskapazitäten für Uranhexafluorid zu erhöhen, einen Ausgangsstoff für die Herstellung atomarer Brennelemente. Der Iran könne auch die Herstellung von Zentrifugen für die Anreicherung forcieren.

Nach Ausstieg Trumps aus Abkommen

Die USA haben den in Wien geschlossenen Atomvertrag von 2015 aufgekündigt und wollen wirtschaftliche Sanktionen wieder in Kraft setzen, von denen auch europäische Firmen betroffen sein könnten. Die anderen Mitunterzeichner Großbritannien, Frankreich, Deutschland, China und Russland halten an dem Vertrag fest.

Netanjahu und Merkel uneins

Israels Premier Benjamin Netanjahu machte unterdessen bei einem Besuch in Deutschland das Atomabkommen für eine iranische Expansionspolitik in Nahost mitverantwortlich. „Das ist möglich geworden, weil im Rahmen des Abkommens so viel Geld an den Iran gegangen ist“, sagte er auch mit Blick auf die Aufhebung der Sanktionen gegen den Iran bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Deutschlands Kanzlerin Angela Merkel. Nun versuche Teheran, „ein Land nach dem anderen zu schlucken“.

Merkel steht hinter Atomabkommen

Merkel verteidigte ihrerseits erneut das von Trump aufgekündigte Atomabkommen, durch das es „mehr Transparenz“ gebe. Zugleich betonte sie aber, dass über die iranischen Aktivitäten in Syrien gesprochen werden müsse. Merkel machte erneut ihr Einstehen für das Existenzrecht und die Sicherheit Israels deutlich. „Wir sind Freunde, wir sind Partner“, sagte die Kanzlerin - trotz Meinungsverschiedenheiten, auch beim Nahost-Konflikt.