Mueller wirft Manafort Zeugenbeeinflussung vor

US-Sonderermittler Robert Mueller wirft dem früheren Wahlkampfmanager von US-Präsident Donald Trump versuchte Zeugenbeeinflussung vor.

Mueller, der eine angebliche Einflussnahme Russlands auf die US-Präsidentenwahl untersuchen soll, teilte in einem Gerichtsdokument mit, der frühere Vorsitzende von Trumps Wahlkampagne, Paul Manafort, habe versucht, per Telefon, SMS und verschlüsselten Botschaften mit zwei Personen aus der Lobbygruppe Hapsburg Group Kontakt aufzunehmen. Er habe Zeugenaussagen beinflussen und Beweise verheimlichen wollen, heißt es in dem Dokument.

Antrag auf Inhaftierung

Mueller bat den zuständigen Richter, Manafort vor dessen Prozess wieder in Haft zu nehmen. Manafort ist einer Reihe von Verbrechen angeklagt, darunter Geldwäsche sowie Bank- und Steuerbetrug. Er bestreitet die Vorwürfe. Trump bestreitet eine russische Einflussnahme auf seine Wahl und nennt Muellers Ermittlungen eine „Hexenjagd“.

Trump glaubt, sich selbst begnadigen zu können

Trump baut unterdessen in der Russland-Affäre vor. Er könne sich selbst begnadigen, schrieb er gestern in einem Tweet. Er habe das absolute Recht dazu, so Trump mit Verweis auf „zahlreiche Rechtsexperten“. Doch warum solle er das machen, wenn er ja nichts Falsches getan habe. Bereits zuvor hatte Trumps Anwalt Rudolph Giuliani die mögliche Selbstbegnadigung Trumps angesprochen.

Auch zwei Briefe von Trumps Anwaltsteam waren aufgetaucht, die argumentieren, warum Trump keine Justizbehinderung begehen könne. US-Medien vermuten, sie wurden von Trumps Team an die Medien geleakt.

Bisher hat kein US-Präsident versucht, sich selbst zu begnadigen. Vermutlich würde es als Reaktion umgehend ein Amtsenthebungsverfahren geben, so der US-Rechtsexperte Stephen Vladeck gegenüber dem öffentlich-rechtlichen Radiosender NPR. Er vermutet, Trumps Aussagen dienten vor allem dazu, Druck auf Mueller aufzubauen.

