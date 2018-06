Welser Profile kauft Stahlfirma in USA

Welser Profile mit Sitz in Gresten (Niederösterreich) hat ein Unternehmen in den USA übernommen. Es fertigt Profile aus hochfestem Stahl. Von dem neuen Standort in den USA erwartet sich Welser einen besseren Zugang zum US-Markt.

