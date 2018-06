Deutscher Kommunionsstreit: Papst spricht Machtwort

Der Vatikan lehnt die von den deutschen Bischöfen mehrheitlich beschlossene Handreichung zum Kommunionsempfang von nicht katholischen Ehepartnern in ihrer derzeitigen Form ab. Das Dokument werfe eine Reihe von ungelösten Problemen von erheblicher Tragweite auf, heißt es in einem Brief an den Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz, Kardinal Reinhard Marx.

