US-Bundesstaat klagt Internetriesen wegen Politwerbung

Wegen mangelnder Transparenz bezüglich der Auftraggeber von politischen Anzeigen klagt der US-Bundesstaat Washington die Internetriesen Google und Facebook. Die beiden Unternehmen hielten sich nicht an das örtliche Gesetz zur Wahlwerbung, kritisierte Washingtons Justizminister Bob Ferguson gestern (Ortszeit).

Dieses schreibt vor, dass Unternehmen darüber Rechenschaft ablegen, wer bei ihnen politische Anzeigen schaltet und wie viel dafür bezahlt wird. Das Wahlwerbungsgesetz des Bundesstaates gelte für jeden, „egal ob es sich um eine kleine Lokalzeitung handelt oder um ein großes Unternehmen“, mahnte Ferguson.

Der eingereichten Klage zufolge hielten sich Facebook und Google schon seit 2013 nicht an die Vorschriften. Nach Angaben des Justizministers meldeten Kandidaten für politische Ämter und Wahlkampfteams in dem Bundesstaat in den vergangenen zehn Jahren Zahlungen in Höhe von 3,4 Millionen Dollar (knapp drei Mio. Euro) an Facebook und 1,5 Millionen Dollar (1,3 Mio. Euro) an Google.