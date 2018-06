Fußball-WM: Superstars im Anflug auf Russland

Die am 14. Juni beginnende Fußballweltmeisterschaft in Russland wird wie schon die Ausgaben davor zu einem Schaulaufen der Stars. Von Lionel Messi bis Cristiano Ronaldo ist fast alles dabei, was Rang und Namen hat. Auch Brasiliens Superstar Neymar und der deutsche Kapitän Manuel Neuer wurden rechtzeitig fit. Andere prominente Namen müssen den Kampf um den WM-Pokal hingegen vor den TV-Geräten ansehen.

