Poker um Prestigegewinn

Ein Großereignis bietet einem Land die Möglichkeit, sich so zu präsentieren, wie das die Führung gerne möchte. Weltoffen und modern möchte Russland dastehen, wenn in zwei Wochen die Fußballweltmeisterschaft der FIFA in Moskau eröffnet wird. Präsident Wladimir Putin ist derzeit sehr darauf bedacht, eine moderate Haltung an den Tag zu legen, damit keine diplomatische Krise das Spektakel überschattet - am Dienstag war das auch bei seinem Besuch in Wien erkennbar. Langfristige Auswirkungen auf die Politik Putins erwarten sich Experten durch die WM-Austragung zwar nicht, immerhin aber auch keine politische Eskalation wie nach den Olympischen Winterspielen in Sotschi 2014.

