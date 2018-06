Atomdeal mit Bedingungen

Der Iran hat nach eigener Darstellung mit den Vorbereitungen zum Bau leistungsstärkerer Zentrifugen zur Urananreicherung begonnen. Zwar würden die iranischen nuklearen Aktivitäten im Rahmen des internationalen Atomabkommens von 2015 bleiben, sagte der Chef der iranischen Atombehörde, Ali Akbar Salehi, am Dienstag. Doch das Land will sich nur so lange an den Atomdeal halten, so lange die Europäer den Ausstieg der USA kompensieren können. Die Projekte, so Salehi, seien Vorbereitungen, falls der Deal scheitern sollte.

