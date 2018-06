Treffen auch mit Kurz und Strache

Unter höchsten Sicherheitsvorkehrungen ist der russische Präsident Wladimir Putin am Dienstag mit militärischen Ehren in Wien empfangen worden. Begrüßt wurde das russische Staatsoberhaupt bei seiner ersten bilateralen Arbeitsreise seit seiner Wiederwahl im März von Bundespräsident Alexander Van der Bellen in der Hofburg - später wird Putin auch mit Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) und Vizekanzler Heinz-Christian Strache (FPÖ) zusammentreffen.

