Kommunionsstreit: Marx „überrascht“ von Vatikan-Brief

Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz (DBK), Kardinal Reinhard Marx, hat „überrascht“ auf die Kritik des Vatikans an der geplanten Handreichung zum Kommunionsempfang nicht katholischer Ehepartner reagiert.

In dem gestern bekanntgewordenen Brief des Präfekten der Glaubenskongregation, Luis Ladaria Ferrer, an Marx heißt es zu der Handreichung, das Dokument werfe eine Reihe von ungelösten Problemen mit erheblicher Tragweite auf.

Mehr dazu in religion.ORF.at