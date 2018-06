18-Jähriger stirbt nach Haiattacke in Brasilien

Ein Hai hat an der Küste Brasiliens einen jungen Mann getötet. Das Tier fiel den 18-Jährigen am Strand von Piedade an. Der Ort liegt in der Nähe der Großstadt Recife im Nordosten des Landes.

Bademeister zogen den Schwerverletzten nach der Attacke aus dem Wasser und brachten ihn an den Strand, wie auf einem gestern Abend (Ortszeit) im Nachrichtenportal G1 veröffentlichten Video zu sehen war.

Der Hai hatte dem jungen Mann am Oberschenkel und im Genitalbereich schwere Verletzungen zugefügt. In einer Notoperation in einem Krankenhaus in Recife amputierten die Ärzte zunächst das linke Bein. Allerdings verlor der Patient sehr viel Blut, erlitt einen Volumenmangelschock und starb im Krankenhaus. In der Region kommt es immer wieder zu Haiangriffen.