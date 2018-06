Mehrere Frauenleichen in US-Stadt gefunden

Auf dem Grundstück eines mutmaßlichen Entführers in der Stadt Springfield im US-Bundesstaat Massachusetts sind drei Frauenleichen gefunden worden. Wie die Polizei gestern (Ortszeit) mitteilte, seien zwei der drei Frauen als vermisst gemeldet gewesen. Sie waren 27, 34 und 47 Jahre alt und hatten alle in der Region gelebt, hieß es in Medienberichten.

Die Polizei hatte die Leichen bereits vergangene Woche entdeckt, als sie das Haus durchsuchte. Der Bewohner war am 27. Mai bei einer Polizeikontrolle seines Autos festgenommen worden. Eine Frau, die mit ihm in dem Fahrzeug war, sagte der Polizei, sie sei von dem Mann entführt und sexuell missbraucht worden, wie der Sender ABC7 berichtete.

Der 40-Jährige wurde zudem wegen eines weiteren Entführungsfalles dem Richter vorgeführt. Er bekannte sich nicht schuldig. Ob er auch mit den entdeckten Frauenleichen in Verbindung stehe, sei noch nicht klar, zitierte der Sender ABC7 die Behörden. Die Todesursachen seien noch nicht bekannt, sagte Bezirksstaatsanwalt Anthony Gulluni.