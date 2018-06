Kanzleramt bestätigt Gespräche über Asylzentrum

Das Bundeskanzleramt hat heute bestätigt, dass Gespräche „unter anderem auch mit Dänemark“ über die Errichtung eines EU-Ausreisezentrums geführt werden.

Aus dem Büro von Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) hieß es, Kurz habe schon mehrfach ausgeführt, dass es einen Systemwechsel in der europäischen Migrationspolitik brauche. Dazu gehörten der entschiedene Kampf gegen illegale Migration und der ordentliche Schutz der Außengrenzen.

Kickl: „Gespräche auf Expertenebene“

Auch Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) sagte, man befinde sich auch auf Expertenebene „in intensiven Gesprächen“ und „enger Abstimmung“. Details könnten aber noch nicht bekanntgegeben werden.

Der dänische Regierungschef Lars Lökke Rasmussen hatte zuvor angekündigt, abgewiesene Asylwerber an einem „nicht sonderlich attraktiven“ Ort in Europa außerhalb Dänemarks unterbringen zu wollen. Rasmussen sagte, der Vorschlag sei mit Österreich und anderen Ländern, die er nicht nannte, besprochen worden. In welchem Land ein solches Ausreisezentrum eingerichtet werden könnte, wollte er nicht sagen.