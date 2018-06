BUWOG: Meischberger ortet Freimaurer-Verschwörung

Im Korruptionsprozess gegen Ex-Finanzminister Karl-Heinz Grasser (FPÖ/parteilos) hat heute Richterin Marion Hohenecker den zweitangeklagten Ex-FPÖ-Generalsekretär Walter Meischberger auf Widersprüche in Vernehmungsprotokollen, im parlamentarischen U-Ausschuss und vor Gericht abgeklopft. Wirklich erhellend waren die Begründungen für die unterschiedlichen Aussagen nicht.

Dafür griff Meischberger erneut die Medien an. „Ich wurde neun Jahre durchs Land getrieben“, so der Lobbyist. Dabei habe es Seilschaften zwischen Medien und Oppositionspolitikern gegeben, die allesamt Freimaurer gewesen sein sollen.

Fragen zu Abläufen vor BUWOG-Verkauf

Richterin Hohenecker befragte Meischberger zu den zeitlichen Abläufe vor dem Verkauf der staatlichen BUWOG an eine Konsortium von Immofinanz und Raiffeisen. Laut Meischberger kam der entscheidende Tipp, wie viel für die BUWOG geboten werden muss, vom verstorbenen Kärntner Landeshauptmann Jörg Haider (FPÖ/BZÖ).

Allerdings fanden - laut seiner eigenen früheren Aussage - seine Kontakte mit Haider dazu Monate vor der Anbotslegung statt, nachher habe es keine gegeben. Im laufenden Prozess hatte Meischberger hingegen gesagt, er habe mit Haider nach der ersten Anbotslegung telefoniert.

Neuerlich ging es im Großen Schwurgerichtssaal des Wiener Straflandesgerichts darum, was die Leistung Meischbergers war. So konnte er bei einer Beschuldigtenvernehmung durch die Polizei nicht sagen, worum es sich bei einem Autobahnprojekt in Ungarn gehandelt hatte, für das er eine Beratungsprämie erhalten hatte. Hierzu müsse er erst mit anderen Personen sprechen, die er aber nicht nennen wolle, so Meischberger bei der zweiten Beschuldigtenvernehmung vor knapp zehn Jahren.

Meischberger: Habe mich auf Hypo Vorarlberg verlassen

Meischberger betonte heute mehrmals, dass er sich bei seinen Geschäften mit der Hypo Vorarlberg voll auf das Bankhaus verlassen habe. Diese habe sich nämlich zu hundert Prozent im Landesbesitz befunden und sei somit eine „Quasi-Behörde“ gewesen, und zwar auch deren Tochterunternehmen in Liechtenstein, die Hypo Investment, wo Meischberger - nach Eigenangaben - mehrere Konten hatte.

Sein Hypo-Bankberater habe ihm regelmäßig Bargeld gebracht, das er in einem Hotelzimmer im Hotel am Stephansplatz übernommen habe. „Der kleine Meischberger wird sich doch keine Gedanken machen, ob sich die Bank an die Gesetze hält“, so der Ex-Politiker zur Richterin. Er habe damals auch eine „steuerlich günstige Lösung“ für sich gefunden.