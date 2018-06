ORF-Redakteure gegen Budgetfinanzierung

Die Redakteurssprecher im ORF haben sich in einer Resolution gegen eine Finanzierung des Öffentlich-rechtlichen aus dem Bundesbudget ausgesprochen. In dem heute einstimmig beschlossenen Papier mit Blick auf die Medienenquete befürchten sie, dass die Regierung den ORF zu einem „Regierungsfunk“ umbauen will.

„Die staatliche Finanzierung des ORF aus dem Bundesbudget - anstatt über eine Gebühr - würde zur direkten Abhängigkeit vom Wohlwollen der Regierungsparteien führen“, hielt der ORF-Redakteursausschuss in seiner Sitzung fest. „Permanente Abhängigkeit des ORF von Budgetentscheidungen des Parlamentes“ und „verstärkter Druck aus der Politik auf die ORF-Führung“ wären die Folge, wird gewarnt. „Freie und faire Berichterstattung über Parteien würde nahezu unmöglich.“

Umbau des ORF zu „Regierungsfunk“

Die Regierungsparteien hätten schon jetzt „offenbar wenig Interesse an einem unabhängigen ORF“, kritisiert die Resolution. Sie verweist unter anderem auf das Facebook-Posting von FPÖ-Vizekanzler Heinz-Christian Strache („Lügen“), auf Aussagen des freiheitlichen Stiftungsratsvorsitzenden Norbert Steger, aber auch auf die jüngsten Personalentscheidungen im ORF, für die sich Generaldirektor Alexander Wrabetz „Empfehlungen“ aus dem Stiftungsrat geholt habe.

„Das alles lässt uns befürchten, dass es nicht um eine Weiterentwicklung des ORF zum Wohl des Publikums geht, sondern um den Umbau des ORF zum ‚Regierungsfunk‘ und um die Schwächung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, von der die private Konkurrenz profitieren soll“, schreiben die Redakteure.

Redakteursrat neu gewählt

Sie fordern, dass die von der GIS eingehobenen Gebühren künftig „in der gesamten Höhe tatsächlich dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk gehören sollten“. Derzeit werden ja unter anderem Landesabgaben und Abgaben fürs Bundesbudget miteingehoben. Die Gebühren würden damit „verfälscht“, heißt es.

Im neuen ORF-Gesetz brauche es die Möglichkeit „online innovativer Sendungsformate“ und „mehr parteipolitische und wirtschaftliche Unabhängigkeit“. Was die Regionalisierungspläne im ORF betrifft, halten die Redakteurssprecher fest: Mehr Programm aus den Ländern erfordere auch zusätzliche Ressourcen.

Neu gewählt wurde der Redakteursrat, wobei Dieter Bornemann (ZIB) als Vorsitzender bestätigt wurde. Weitere Mitglieder sind Margit Schuschou (ORF Tirol) und Peter Daser (Radio Innenpolitik), sowie stellvertretende Redakteursratsmitglieder Martina Schmidt („Report“), Tanja Malle (Ö1) und Helmut Schöffmann (ORF Steiermark).