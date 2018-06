Miss-America-Bewerb verzichtet künftig auf Bikinis

Die „#MeToo“-Bewegung hat auch beim Schönheitswettbewerb zur Miss America eine kleine Revolution ausgelöst: Beim Bewerb will man in Zukunft auf den Teil, bei dem sich die Kandidatinnen der Jury in Bademode präsentieren, verzichten. Man wolle, so die Begründung, die Bewerberinnen nicht mehr nach ihrer körperlichen Erscheinung beurteilen. Das sagte die Aufsichtsratschefin der Miss America Organization, Gretchen Carson, gegenüber dem US-Sender ABC.

We're changing out of our swimsuits and into a whole new era #byebyebikini #MissAmerica2019 pic.twitter.com/pgyHotpoYz — Miss America Org (@MissAmericaOrg) 5. Juni 2018

Auch der Abschnitt, in dem die Frauen Abendkleider tragen, wird beim Bewerb 2019 gestrichen. Stattdessen werden die Bewerberinnen aufgefordert, Kleidung zu tragen, in der sie sich wohlfühlen und die ihren Stil ausdrückt. „Wir sind kein Schönheitswettbewerb mehr“, so Carson, selbst Gewinnerin im Jahr 1989. „Wir sind nur noch ein Wettbewerb.“

„Zeigen, wer man ist“

Man habe von vielen jungen Frauen gehört, ‚wir würden gerne Teil Ihres Programms sein, aber nicht in Highheels und Badeanzug‘, so Carson. Und wer wolle nicht „der Welt zeigen, wer man ist, im Inneren der Seele?“ Ab nun wolle man die Frauen auch danach beurteilen, sagte Carson.

Public Domain

Der Miss-America-Bewerb geriet im Vorjahr in die Negativschlagzeilen, nachdem vulgäre und beleidigende E-Mails von Mitgliedern der Chefetage der Organisation publik wurden. Damals mussten Geschäftsführer Sam Haskell, Präsident Josh Randle und andere zurücktreten. In den Mails hatten sie sich über das Gewicht oder das Sexualleben von früheren Teilnehmerinnen lustig gemacht, Chef Haskell bezeichnete eine frühere Gewinnerin gar als „ein Stück Müll“.

Streitbare Carson

In der Folge forderten 49 frühere Miss Americas, darunter Carson, in einem offenen Brief ihre Rücktritte. Carson, die sich auch in der „#MeToo“-Kampagne hervortat, wurde anschließend Teil des neuen, hauptsächlich weiblichen Führungsteams. Zudem führte sie mit dem US-Sender Fox News einen Rechtsstreit, weil sie von Senderchef Roger Ailes als Kommentatorin gefeuert wurde, nachdem sie sexuelle Avancen von ihm abgelehnt hatte.