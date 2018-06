Österreich als Moskaus Türöffner in EU

Der Staatsbesuch des russischen Präsidenten in Österreich ist ganz im Zeichen betonter Harmonie gestanden. Fronten machten die politischen Spitzen des Landes keine auf - ganz im Gegenteil: neue Wirtschaftsdeals, Understatement des Staatsoberhaupts beim gemeinsamen Auftritt mit Putin und nur allernotwenigster Widerspruch bei strittigen Themen zwischen der EU und Russland - Stichwort Sanktionen. Österreich gab sich als Moskaus Türöffner in der EU, Putin nahm die Vorlage dankend an.

Lesen Sie mehr …