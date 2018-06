Schriftsteller Edouard Louis wird Gastprofessor in Berlin

Der französische Schriftsteller Edouard Louis (25) wird Gastprofessor der Freien Universität (FU) Berlin. Louis werde am 18. Juni die Samuel-Fischer-Gastprofessur übernehmen, teilte die FU heute mit. Seine Lehrveranstaltung am Peter-Szondi-Institut für Allgemeine und Vergleichende Literaturwissenschaft stehe unter dem Titel „Geschichte der Literatur, Geschichte der Gewalt“.

APA/AFP/Daniel Roland

Seit 2016 lehrt Louis am Dartmouth College in den USA. Sein autobiografischer Debütroman „Das Ende von Eddy“ (2015) wurde für den Prix Goncourt nominiert. Louis’ Berliner Antrittsvorlesung werde um die Themen Scham, Kunst und Politik kreisen.

„Im Herzen der Gewalt“ als zweiter Roman

Louis, dessen zweiter, ebenfalls autobiografischer Roman „Im Herzen der Gewalt“ heißt, ist auch Autor mehrerer Essays sowie Herausgeber von zwei Bänden über den Philosophen Michel Foucault und den Soziologen Pierre Bourdieu.

Der Autor wurde 1992 in Hallencourt geboren, einem französischen Dorf in der Picardie. Seinen Geburtsnamen Eddy Bellegueule legte er mit der Veröffentlichung seines ersten Romans, der auch eine Coming-out-Geschichte ist, ab. Seine Artikel und Essays erscheinen unter anderem in „The Guardian“ und der „New York Times“.