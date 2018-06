Conte: Italien hat keine Pläne für Euro-Austritt

Die neue italienische Regierung hat nach den Worten von Ministerpräsident Giuseppe Conte keine Pläne für einen Austritt aus der Euro-Zone. „Wir müssen es wiederholen. Den Euro zu verlassen, war nicht in der Diskussion und ist nicht in der Diskussion“, sagte Conte heute in Rom am Ende einer Debatte im Senat. Ein Austritt aus der Euro-Zone sei kein Ziel, das seine Regierung verfolge.

Conte, der die Koalition aus den euroskeptischen Parteien Fünf Sterne und Lega führt, hielt vor dem Senat seine Antrittsrede. In dieser Parlamentskammer stand am Abend noch die Vertrauensabstimmung aus. In der Abgeordnetenkammer soll morgen abgestimmt werden.