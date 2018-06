BUWOG: Meischberger im Clinch mit früheren Aussagen

Am 35. Verhandlungstag im Korruptionsprozess gegen Ex-Finanzminister Karl-Heinz Grasser (FPÖ/parteilos) und andere kam heute der zweitangeklagte ehemalige FPÖ-Generalsekretär und Grasser-Vertraute Walter Meischberger in Widerspruch zu seinen früheren Aussagen. Er erklärte das damit, dass er damals „taktisch“ formuliert habe, um den unschuldigen Grasser aus dem medialen Feuer zu nehmen.

Zufälle geortet

Dass er in die gleiche Briefkastenfirma („Mandarin“) investierte wie Grasser, erklärte Meischberger heute mit Zufall, er habe davon erst später erfahren - so wie Grasser erst durch die Berichterstattung in den Medien erfahren habe, dass er, Meischberger, und der mitangeklagte Lobbyist Peter Hochegger bei der BUWOG-Privatisierung eine millionenschwere Prämie kassiert haben.

Erneut drehte sich die heutige Einvernahme durch Richterin Marion Hohenecker darum, wo die Leistung von Meischberger war. So konnte er bei einem angeblichen Lobbyingprojekt in Ungarn bei der Befragung durch die Ermittlungsbehörden nicht sagen, worum es konkret gegangen sei, dazu müsse er erst andere Personen fragen.

Meischberger sieht Freimaurer-Verschwörung

Auch die Rolle der Freimaurer in der Causa war erneut Thema. Wie schon in der Vergangenheit meinte Meischberger, dass Hochegger als Freimaurer andere Logenbrüder in Politik und Medien dazu genutzt hatte, sich als Randfigur darzustellen und ihn, Meischberger, in den Mittelpunkt zu rücken. So habe Hochegger nicht seine eigene Selbstanzeige wegen Steuerbetrugs an die Medien weitergespielt, sondern eben seine, Meischbergers.

Grasser soll laut Meischberger nicht glücklich gewesen sein, als er erfuhr, dass seine damaligen Freunde bei der BUWOG eine Millionenprovision kassiert hatten. Er wiederum sei nicht glücklich darüber gewesen, dass ihn Grasser deswegen in den Medien kritisierte.

Auszüge aus Tagebuch

Meischberger las einige Teile seines von den Ermittlungsbehörden beschlagnahmten „Tagebuchs“ vor, in dem er die hektischen Tage des Herbst 2009, als der Schmiergeldverdacht gegen Grasser bekanntwurde, aufzeichnete. Dabei schrieb er etwa von einer „aggressiven“ Stimmung beim Staatsanwalt, die auf „Vernichtung“ angelegt sei.

Von seinen Einnahmen von 7,4 Mio. Euro habe die Steuerbehörde 6,9 Mio. Euro haben wollen. Er habe auch die Befürchtung, dass er ins Gefängnis komme, schrieb er am 9. Oktober 2009 in sein Tagebuch. Der Prozess wird morgen mit der weiteren Befragung Meischbergers fortgesetzt.