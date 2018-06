Österreich als Putins Türöffner?

Bei seinem heutigen Wien-Besuch hat Russlands Präsident Wladimir Putin Österreich als „zuverlässigen Partner in Europa“ bezeichnet. Auch Bundespräsident Alexander Van der Bellen sieht trotz des schwierigen Verhältnisses zwischen Russland und der EU „keine grundsätzliche Vertrauenskrise“. Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) betonte ebenso die Brückenfunktion Österreichs. Dazu live in der ZIB2 der frühere OMV-Generaldirektor Richard Schenz.

Bericht entlastet UNO-Soldaten vom Golan

Der interne Untersuchungsbericht des Verteidigungsministeriums entlastet jene österreichischen UNO-Soldaten, die eine Schießerei auf dem Golan beobachtet haben und nicht eingeschritten sind. Ihr Verhalten war korrekt und mandatskonform, heißt es aus dem Ministerium.

Neue Flüchtlingsroute durch Bosnien

Am Balkan wird die klassische Route für die Migration weiter stark überwacht. Doch zunehmende Ankünfte aus der Türkei nach Griechenland führen seit einigen Monaten nun wieder zu stark steigenden Migrationsbewegungen, vor allem durch Bosnien.

Aufregung um US-Botschafter in Berlin

Der neue amerikanische Botschafter in Berlin, Richard Grenell, sorgt für Wirbel in seinem Gastland Deutschland. Grenell hat in einem Interview mit der ultrarechten amerikanischen News-Plattform Breitbart angekündigt, er wolle „andere konservative Kräfte“ in Europa stärken, und zwar andere als Deutschlands Kanzlerin Angela Merkel.

