Kein Durchbruch bei EU-Asylrechtsreform

Die erhoffte Reform des EU-Asylrechts steckt fest. Auf einem Treffen der EU-Innenminister in Luxemburg wurde keine Einigung erzielt. Nun liege es an den EU-Staats- und Regierungschefs, bei ihrem Gipfel Ende des Monats eine Entscheidung zu treffen, sagte EU-Migrationskommissar Dimitris Avramopoulos heute. Nach Aussagen eines EU-Diplomaten sind die Chancen auf eine Einigung auf Topebene allerdings gering.

Streit um Quotensystem

Der Asylrechtsumbau ist seit der Flüchtlingskrise 2015 eine der größten Baustellen der EU. Wegen des Streits über ein Quotensystem für die Verteilung von Flüchtlingen gibt es aber kaum Fortschritte.

Erschwert wird die Suche nach einer Lösung durch die neue Regierungskoalition in Italien, bestehend aus der populistischen Fünf-Sterne-Bewegung und der rechten Lega, deren Vorsitzender Matteo Salvini neuer Innenminister ist. Zu seinem Amtsantritt versprach er, dass Italien nicht mehr das „Flüchtlingslager von Europa“ sein werde.

Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) sagte: „Wenn es um die Frage der Verteilung von Flüchtlingen geht, dann wissen Sie, dass ich bei der Gruppe der Skeptiker bin.“ Seiner Ansicht nach müsse etwa durch besseren Außengrenzschutz illegale Migration verhindert werden. Österreich übernimmt im Juli die EU-Ratspräsidentschaft von Bulgarien.

Merkel glaubt nicht an schnelle Lösung

Die deutsche Kanzlerin Angela Merkel (CDU) hatte zuletzt kaum noch an eine schnelle Lösung geglaubt: „Wir arbeiten mit Hochdruck an einer Einigung in der Asylpolitik, aber ich bin mir nicht sicher, ob wir das bis zum Europäischen Rat Ende dieses Monats schon schaffen“, sagte sie der „Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung“.

EU-Innenkommissar Avramopoulos versuchte, etwas Druck aus der Debatte zu nehmen: Falls die Juni-Frist verlängert würde, wäre das auch kein Weltuntergang.