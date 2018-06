French Open: Cecchinato wirft auch Djokovic raus

Der Sensationsmann der French Open 2018 in Paris heißt Marco Cecchinato: Der 25-jährige Italiener rang heute im Viertelfinale in einem vor allem in der Schlussphase begeisternden Match den früheren Weltranglistenersten Novak Djokovic in vier Sätzen nieder. Während der Serbe sein 32. Halbfinale bei einem Grand-Slam-Turnier verpasste, ist der Weltranglisten-72. Cecchinato der erste Italiener seit 40 Jahren, der das Herren-Halbfinale bei einem der vier wichtigsten Turniere erreicht hat. Am Freitag kommt es dabei zum Duell mit Dominic Thiem, der den „Mann der Stunde“ schon auf der Rechnung hatte.

