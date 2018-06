Regierung Conte gewann Vertrauensabstimmung in Senat

Der italienische Senat hat der neuen Regierung das Vertrauen ausgesprochen. 171 der Parlamentarier stimmten heute für die populistische Koalition aus Fünf-Sterne-Bewegung und rechter Lega. Das Ergebnis war angesichts der Sitzverteilung erwartet worden. 25 Senatoren enthielten sich, 117 sprachen der Regierung das Misstrauen aus.

Die Regierung unter Führung des Juristen Giuseppe Conte war am Freitag vereidigt worden, nachdem die Parteien wochenlang um eine Einigung gerungen hatten. Die Regierungsbildung klappte im zweiten Anlauf. Morgen steht die Vertrauensabstimmung in der Abgeordnetenkammer an. Dort haben die beiden Parteien eine noch klarere Mehrheit als im Senat.

Kritik von PD und Forza Italia

Bei der Debatte vor der Abstimmung musste die Regierung viel Kritik hinnehmen. Der Interimschef der Sozialdemokraten, Maurizio Martina, kritisierte Contes Ansprache mit der Auflistung des Regierungsprogramms als „oberflächlich“. Die Sozialdemokraten (PD) kündigten eine scharfe Opposition zur neuen Regierung an. Ex-Premier Matteo Renzi meinte, Lega und Fünf Sterne hätten keine Entschuldigungen mehr.

Die Forza-Italia-Fraktionschefin im Senat, Anna Maria Bernini, bezeichnete das Koalitionsprogramm als einen Entwurf voller Widersprüche. Conte werde beweisen müssen, dass er nicht nur ein Hampelmann in den Händen seiner einflussreichen Stellvertreter, den Parteichefs der Fünf-Sterne-Bewegung und der Lega, Luigi Di Maio und Matteo Salvini, sei.

Conte: Euro-Austritt kein Ziel der Regierung

Conte sagte bei der Debatte, die neue italienische Regierung habe keine Pläne für einen Austritt aus der Euro-Zone. „Wir müssen es wiederholen. Den Euro zu verlassen, war nicht in der Diskussion und ist nicht in der Diskussion“, so Conte. Ein Austritt aus der Euro-Zone sei kein Ziel, das seine Regierung verfolge.