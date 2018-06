Neuer Facebook-Skandal toppt Cambridge Analytica

Die massenhafte Datenweitergabe von Facebook an App-Hersteller, die im Skandal um Cambridge Analytica gegipfelt hat, ist tatsächlich nur die Spitze eines Eisbergs gewesen. Facebook hatte auf die neuen Enthüllungen der „New York Times“ gestern zwar blіtzartig mit einem Dementi reagiert. Das besteht aber aus einem Umbennungstrick und Schutzbehauptungen. Am aufschlussreichsten aber ist, was dabei verschwiegen wird.

Facebook hat ein Jahrzehnt lang mindestens 60 Konzerne - von Amazon, Apple, Samsung bis zu Microsoft - eine unbekannte, jedenfalls enorme Zahl von Datensätzen abgreifen lassen. Das geschah nach demselben Schneeballschema wie bei Cambridge Analytica, nämlich durch Zugriffsmöglichkeiten auf die Profile von Freunden, Freundesfreunden und deren Freunden. Zwei Drittel dieser Firmen haben auch jetzt noch Zugriff auf ein unbekannte Zahl von Facebook-Konten.

