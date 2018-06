USA kalmieren nach Aufregung um Botschafter in Berlin

Das US-Außenministerium hat die umstrittenen Äußerungen des US-Botschafters in Berlin, Richard Grenell, zu relativieren versucht. Grenell hatte in dem Londoner Ableger des ultrarechten Onlineportals Breitbart zur Stärkung konservativer Kräfte in Europa aufgerufen, die US-Präsident Donald Trump freundlich gesonnen sind.

Ministerium: Botschafter haben Recht auf Meinung

Nach Ansicht der Sprecherin des Außenministeriums, Heather Nauert, haben Botschafter das Recht, ihre eigene Meinung auszudrücken, ob man diese nun teile oder nicht. Grenells Äußerungen waren in Deutschland scharf kritisiert worden. Er hat heute seinen Antrittsbesuch im deutschen Außenamt.

„Wir haben sehr starke Beziehungen zu Deutschland“, sagte Nauert nun in Washington. „Wir möchten die Stärke dieser Beziehungen nochmals bestätigen.“ Weiter sagte Nauert, man unterstütze Länder, die über ihre gewählten Amtsinhaber selbst entscheiden. Grenell habe eigentlich nur zum Ausdruck bringen wollen, dass es Parteien in Europa gebe, denen es gut gehe.

Aufruhr um Kurz-Einladung

Auch Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) geriet im Zuge der Diskussionen in die Kritik, weil er bei einem Berlin-Besuch Mitte Juni auch von Grenell empfangen werden wird. Es ist unüblich, dass ein Botschafter einen Regierungschef bei einem Besuch im Gastland einlädt.

Die Oppositionsparteien SPÖ und Grüne üben scharfe Kritik an dem geplanten Treffen. SPÖ-Europasprecher Jörg Leichtfried und der grüne EU-Abgeordnete Michel Reimon forderten Kurz dazu auf, das Treffen abzusagen.

Launsky: „Zu Vertrauten Kontakt halten“

Regierungssprecher Peter Launsky-Tieffenthal sagte zur APA: „Es gilt insbesondere in Zeiten wie diesen mit den engsten Vertrauten des US-Präsidenten Kontakt zu halten, vor allem zu Fragen wie der Handelspolitik und der transatlantischen Beziehungen“, hieß es in einer der APA übermittelten Erklärung. Das Treffen von Kurz mit Grenell finde auf beiderseitigen Wunsch statt.