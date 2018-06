Tesla präsentierte Pläne für „Gigafabrik“ in Schanghai

Der US-Elektroautobauer Tesla hat Pläne zum Bau eines Werks in Schanghai vorgestellt. Es handle sich um die erste „Gigafabrik“ des Unternehmens außerhalb der USA, sagte Tesla-Verkaufschef Robin Ren gestern bei der Aktionärsversammlung in San Francisco. Gespräche mit Regierungsvertretern in China diesbezüglich seien „großartig“ verlaufen. Weitere Details würden in Kürze bekannt gegeben.

Tesla-Chef Elon Musk sagte, damit der Konzern bezahlbare Autos herstellen könne, sei es „wichtig die Produktion mindestens auf die Kontinentebene“ zu bringen. Er hoffe zudem bis Jahresende den Ort für eine solche „Gigafabrik“ in Europa festlegen zu können. Langfristig strebe Tesla weltweit zehn bis zwölf solcher Werke an.

Macht von Musk wird nicht eingeschränkt

Die Kritik an Tesla-Chef Musk hatte zuletzt zwar zugenommen, doch die Aktionäre des Elektroautobauers stärkten ihm den Rücken. Sie stimmten bei der Hauptversammlung dagegen, die Macht des Milliardärs im Unternehmen einzuschränken. Musk zeigte sich indes zuversichtlich, die Fertigungsziele beim Hoffungsträger Model 3 zur Jahresmitte zu erreichen.

Die Investoren lehnten den Vorschlag ab, Musk die gleichzeitige Führung des Verwaltungsrats und des Vorstands zu verbieten. Auch blieb eine Initiative erfolglos, mit der die Wiederwahl von drei seiner Vertrauten - darunter Musks Bruder Kimbal - als Verwaltungsräte verhindert werden sollte. Am Markt kam das gut an, die Aktie drehte nachbörslich leicht ins Plus.

Musk, der von seinen Anhängern angehimmelt und von Kritikern als Hochstapler bezeichnet wird, hatte in den vergangenen Monaten mit etlichen negativen Schlagzeilen zu kämpfen. Unfälle mit dem Fahrassistenzprogramm „Autopilot“ sorgten wiederholt für Aufsehen, Probleme bereitet aber vor allem der stockende Start der Serienfertigung des Hoffnungsträgers Model 3.