Putin in Wien: Besuch im Zeichen betonter Harmonie

Der Staatsbesuch des russischen Präsidenten Wladimir Putin in Österreich ist gestern ganz im Zeichen betonter Harmonie gestanden. Fronten machten die politischen Spitzen des Landes keine auf - ganz im Gegenteil: neue Wirtschaftsdeals, Understatement von Bundespräsident Alexander Van der Bellen beim gemeinsamen Auftritt mit Putin und nur allernotwenigster Widerspruch bei strittigen Themen zwischen der EU und Russland - Stichwort Sanktionen. Österreich gab sich als Moskaus Türöffner in der EU, Putin nahm die Vorlage dankend an.

