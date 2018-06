Deutschklassen: Direktoren überlegen Boykott

Direktoren an Wiener Schulen stellen einen Boykott bzw. eine Umgehung der ab Herbst beschlossenen Deutschförderklassen in den Raum. „Wir hoffen, dass unsere gewerkschaftliche Vertretung uns unterstützt, wenn wir Dinge tun müssen, die das Gesetz vielleicht nicht so vorsieht“, formulierte es die Leiterin der Volksschule Vereinsgasse, Gabriele Lener, bei einer Pressekonferenz gestern Abend.

„Wir werden versuchen, Möglichkeiten zu finden, die den Kindern gerecht werden“, so Lener. Die Direktorin der AHS Rahlgasse, Ilse Rollett, schloss Deutschklassen an ihrer Schule kategorisch aus - wobei die nötige Zahl jener außerordentlichen Schüler, für die diese Klassen gedacht sind, an AHS meist nicht erreicht wird.

Direktor beklagt „Ressourcenverschwendung“

„Es mag Schulstandorte geben, an denen Deutschklassen Sinn machen - an meinem sicher nicht“, so der Direktor der Volksschule Bernhardtstalgasse in Wien-Favoriten, Horst Pintarich. Er eröffne im Herbst fünf erste Klassen, für die es genau fünf Räume gebe. Aufgrund der zu erwartenden Zahl an außerordentlichen Schülern müsse er aus fünf durchmischten Klassen drei Sprachförderklassen einrichten.

Die verbleibenden ordentlichen Schüler aus den fünf bestehen bleibenden Klassen - in diese müssen die außerordentlichen Schülerinnen und Schüler nach Erlangung der nötigen Sprachkompetenz ja zurückkehren - wiederum müssten dann wieder neu zusammengemischt werden. „Sonst würden ja nur acht oder zehn Kinder pro Klasse übrig bleiben. Alles andere wäre eine Ressourcenverschwendung“, so Pintarich.

Ausschluss der Kinder befürchtet

„Mehr als besorgniserregend“ sind die Vorgaben für die Volksschullehrerin Susanne Panholzer-Hehenberger. „Sechsjährige lernen ja nicht eine Sprache, indem sie in einer Klassen Vokabel lernen.“ An ihrem Standort würden voraussichtlich rund 20 von 70 Erstklasslern außerordentliche Schüler sein und in eine Deutschklasse kommen.

„Diese Kinder werden ausgeschlossen vom Rechnen und vom Sachunterricht.“ Meist handle es sich dabei nicht um Flüchtlingskinder, sondern um solche aus bildungsfernen Schichten. Diese brauchten nicht zuletzt fixe soziale Gruppen. „Wenn man diese Kinder von den anderen trennt, nimmt man ihnen das pädagogische Vorbild, das Sprachvorbild und auch das Vorbild an Lernkultur.“

Am Samstagnachmittag soll es zusammen mit anderen Bildungsaktionsgruppen eine Demonstration mit Abschlusskundgebung auf dem Minoritenplatz vor dem Bildungsministerium geben.