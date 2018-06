US-Außenministerium verteidigt Botschafter in Deutschland

Das US-Außenministerium hat den wegen umstrittener Äußerungen in die Kritik geratenen US-Botschafter in Deutschland, Richard Grenell, verteidigt.

Botschafter hätten das Recht darauf, ihre Meinung zu äußern, sagte Außenamtssprecherin Heather Nauert gestern. „Ich glaube, dass Botschafter Grenell nur unterstreichen wollte, dass es Parteien und Kandidaten gibt, die in Europa derzeit gut abschneiden, sonst nichts“, so Nauert.

Kurz-Fan

Grenell hatte es in einem Interview mit dem ultrarechten Internetportal Breitbart als seine Aufgabe umschrieben, konservative Bewegungen in ganz Europa zu stärken. Grenell wurde von Breitbart mit den Worten zitiert: „Ich möchte andere Konservative in Europa, andere Anführer, unbedingt stärken.“ Insbesondere lobte der US-Botschafter Bundeskanzler Sebastian Kurz. Er sei ein „großer Fan“ des „Rockstars“ Kurz.

Mehrere deutsche Politiker hatten Grenell daraufhin Einmischung in innere Angelegenheiten vorgeworfen und ihn teils heftig kritisiert. Die Linken forderten die Ausweisung des Botschafters.

Canossagang

Bei seinem Antrittsbesuch heute im Auswärtigen Amt wird sich Grenell in einem Gespräch mit Außenstaatssekretär Andreas Michaelis wegen des Interviews rechtfertigen müssen. Außenminister Heiko Maas (SPD) hatte dazu gesagt, es werde bei dem Treffen sicherlich einiges zu besprechen geben.

Der frühere deutsche Botschafter in den USA, Jürgen Chrobog, sagte heute im „Morgenmagazin“ des ZDF, Grenell habe den Grundsatz, sich im Gastland nicht in die inneren Angelegenheiten einzumischen, „sträflich vernachlässigt“. „Ich glaube, er wird eine schwierige Zeit haben in Deutschland.“

„Unmögliche“ Einladung

Chrobog zeigte sich verärgert darüber, dass das US-Außenministerium das Verhalten Grenells rechtfertigte. „Man deckt ihn ab, und solange das bei ihm stimmt, ist ihm völlig egal, wie die Reaktionen in Deutschland sind“, sagte der deutsche Ex-Diplomat, der von 1995 bis 2001 Botschafter in Washington war.

Die „eigentliche Gefahr“, die von Grenells Worten ausgehe, sei die klare Parteinahme für rechte Kreise in Europa. Diese fühlten sich „bestätigt durch diesen Botschafter“, sagte Chrobog. Dass Grenell Kurz nach Berlin eingeladen habe, ohne sich mit der deutschen Regierung abzusprechen, sei „unmöglich“.