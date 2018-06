Regierung in Vollbesetzung in Brüssel

In Brüssel gibt es am Mittwoch einen ersten Vorgeschmack auf den anstehenden EU-Ratsvorsitz Österreichs - in größtmöglichem Umfang: Angereist war die gesamte Bundesregierung, um den Ministerrat in Österreichs EU-Vertretung abzuhalten. Präsentiert wurden einmal mehr die Details des Vorsitzprogramms. Migration und verstärkter Schutz der Außengrenzen stehen unter anderem ganz oben auf der Prioritätenliste der ÖVP-FPÖ-Regierung. Später wird Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker treffen.

