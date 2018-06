Anrecht bereits nach einem Jahr

Die Baumarktkette Hornbach führt an ihren Standorten in Österreich für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eine sechste Urlaubswoche ein. Das teilte der deutsche Konzern am Mittwoch mit. Einzige Bedingung: Das Arbeitsverhältnis muss seit mindestens einem Jahr bestehen. Derzeit haben Arbeitnehmende in Österreich erst nach 25 Arbeitsjahren rechtlichen Anspruch auf eine sechste freie Woche - eine hohe Hürde ob der schneller wechselnden Arbeitsverhältnisse. Die Arbeiterkammer lobte Hornbach und hofft darauf, dass andere Unternehmen freiwillig nachfolgen.

