Erstmals seit 1977 Richter in USA abgewählt

Erstmals in mehreren Jahrzehnten ist in den USA ein Richter von der Bevölkerung aus dem Amt gewählt worden. Es traf jenen Richter, der im Vorjahr wegen des geringen Strafmaßes für einen Studenten der kalifornischen Eliteuni Stanford, der eine Kommilitonin vergewaltigt hatte, in der Öffentlichkeit für große Aufregung gesorgt hatte.

Es ist laut dem britischen „Guardian“ zudem das erste Mal seit 1932, dass dies in Kalifornien passiert. Richter werden wie auch Sheriffs in den USA teils von der lokalen Bevölkerung in ihr Amt gewählt, dort dann aber turnusmäßig meist bestätigt.

Strafmaß herabgesetzt

Richter Aaron Persky wurde im Juni 2016 weltweit bekannt, als er den früheren Stanford-Studenten Brock Turner zu sechs Monaten Haft verurteilte. Turner wurde verurteilt, weil er eine Studentin, als sie nicht bei Bewusstsein war, am Rande einer Party auf dem Campus in Nordkalifornien vergewaltigte.

Das Gesetz sieht dafür eine Mindeststrafe von zwei Jahren vor, aber Persky verhängte ein deutlich geringeres Strafmaß, was letztlich dazu führte, dass Turner nach drei Monaten Haft entlassen wurde.

Verständnis für Angeklagten

Persky hatte erst zuletzt wieder gesagt, er bereue sein damaliges Urteil nicht. Der Fall löste eine internationale Debatte über sexuelle Gewalt an Unis lange vor der „#MeToo“-Bewegung aus. Das Opfer gab damals ein Statement ab, in dem sie über eine Vergewaltigungskultur und über das Trauma, das sie nach dem Angriff und während des Prozesses erlitten hatte, sprach.

Richter Persky wurde auch dafür kritisiert, dass er während des Verfahrens Verständnis für den Angeklagten zeigte: „Eine Haftstrafe würde schwere Folgen für ihn haben“, so Persky damals. Und Turners Vater beklagte, dass sein Sohn für „20 Minuten Action“ Konsequenzen drohten.