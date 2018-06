Deutschkreutz wiederholt Wahl im September

Am 9. September werden in Deutschkreutz (Burgenland) Bürgermeister und Gemeinderat neu gewählt. Es gibt außerdem einen vorgezogenen Wahltermin am 31. August. Bei der Wahl im Oktober gab es Manipulationen bei rund 100 Wahlkarten.

