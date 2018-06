Salzburg investiert 60 Mio. in Verkehrswege

Das Land Salzburg will heuer noch 60 Millionen Euro in Infrastrukturprojekte stecken. Der Großteil fließt in Straßen, Radwege und Brücken. In erster Linie geht es um Sicherungsarbeiten und Sanierungen.

Aufholbedarf bei der Sanierung von Straßen hat auch Kärnten. Heuer wird es dafür um 7,7 Millionen Euro mehr geben.

