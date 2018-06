BUWOG-Prozess: Einblick in Meischbergers Tagebuch

Am 35. Verhandlungstag im Korruptionsprozess gegen Ex-Finanzminister Karl-Heinz Grasser (FPÖ/parteilos) und andere ist es heute um zahlreiche Tagebucheintragungen des mitangeklagten Ex-FPÖ-Generalsekretärs Walter Meischberger zu Grasser gegangen. So war der Minister bei mehreren Krisensitzungen nach Auffliegen der BUWOG-Provision dabei, was Meischberger dokumentierte.

Grasser habe bei einem abendlichen Treffen die Gelder, die an Meischberger und den mitangeklagten Immobilienmakler Ernst Karl Plech geflossen waren, immer wieder angesprochen, sich aber großzügig gezeigt, schreibt Meischberger in seinem Tagebuch.

Daraufhin wollte Richterin Marion Hohenecker wissen, wobei sich Grasser großzügig gezeigt habe. Denn laut Verteidigungslinie hat Grasser mit der ganzen Causa, die angeklagt ist, gar nichts zu tun, er habe daher auch kein Geld aus der Provision kassiert.

Angst, dass ihm Grasser böse ist?

Meischberger wich etwas aus und meinte, er habe Angst gehabt, dass sein Freund Grasser auf ihn böse sei, wenn er merke, welche Summen da als Provisionen zusammengekommen seien - aber das sei nicht der Fall gewesen. Bekanntlich will Meischberger rund sieben Millionen Euro bei der BUWOG-Privatisierung legal kassiert haben, des Weiteren will er vom verstorbenen Porr-Chef Horst Pöchhacker 200.000 Euro Erfolgshonorar für jahrelange Betreuung erhalten haben.

Lichtblick an einem trüben Tag

Einen Einblick in seine Gefühlslage, als das „mediale Trommelfeuer“ losgegangen sei, gab Meischberger heute auch noch. An einem kalten, trüben Tag habe er obendrein auch noch sein Geldbörsel verloren. Eine ältere Dame habe es aber gefunden und ihn ausfindig gemacht und es ihm zugeschickt. Er sei von dieser „Menschlichkeit und Ehrlichkeit überwältigt gewesen“.

Nahezu überwältigt sei er in den Tagen des Auffliegens der BUWOG-Provision auch vom Arbeitsaufwand gewesen, all die Rechnungen rund um seine Immobilieninvestments zu finden. Wobei er oft nicht mehr gewusst habe, wo die Verträge liegen oder ob er sie schon vernichtet hatte.

Meischberger beschrieb Hohenecker, wie dringend all die Verträge zu seinen Immobilienbeteiligungen aufgelöst werden mussten, damit er rechtzeitig seine Steuerschuld bezahlen könne - schließlich hatte Meischberger die beiden Provisionen aus BUWOG und Terminal Tower Linz an der Steuer vorbei ins Ausland transferiert. Auf Details, etwa die Frage der Grundsteuer und der Aufteilung der Mieteinnahmen, ging Meischberger nicht ein.