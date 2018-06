Tagebucheinträge als Thema

Im BUWOG-Prozess ist am Mittwoch die Befragung des Angeklagten Walter Meischberger weitergegangen. Nachdem er am Vortag in Widerspruch zu früheren eigenen Aussagen vor Ermittlungsbehörden gekommen war, beschrieb Meischberger nun sein Verhältnis zu dem mitangeklagten Ex-Finanzminister Karl-Hein Grasser (FPÖ/parteilos). Er habe Sorge gehabt, dieser könnte böse sein - wegen der hohen Provisionen, die in der Causa flossen. Auch Meischbergers Tagebuch und seine Gefühlslage nach dem Bekanntwerden der BUWOG-Provisionen waren Thema.

