Schauplatz von Massenexekutionen

Die Insel Sentosa - übersetzt etwa Ruhe und Frieden - vor Singapur, Schauplatz des geplanten Treffens des nordkoreanischen Machthabers Kim Jong Un und US-Präsident Donald Trump, hat eine blutige Vorgeschichte. Bis in die 70er Jahre hieß das Eiland noch Insel des Todes. Woher der Name kam, darüber gibt es mehrere Theorien, Fakt ist allerdings, dass es auf der Insel im Zweiten Weltkrieg zu japanischen Massenexekutionen an in Singapur lebenden Chinesen kam - auch an den heutigen idyllischen Stränden.

Lesen Sie mehr …