VW-Cheflobbyist darf trotz Abgastests an Affen bleiben

VW hat den in der Affäre um fragwürdige Affentests beurlaubten Cheflobbyisten Thomas Steg in seine alte Funktion zurückgeholt. Eine vom Vorstand in Auftrag gegebene Prüfung der Revision habe ergeben, dass Steg im Zusammenhang mit den Tests in den USA keine persönlichen rechtlichen Verfehlungen vorzuwerfen seien, sagte die für Integrität und Recht bei VW zuständige Vorständin, Hiltrud Werner.

„Hätte nicht stattfinden dürfen“

Steg habe sich dennoch für sein Nichteingreifen in der Angelegenheit entschuldigt. Steg erklärte, er sei weder für die Planung noch für die Beauftragung und Genehmigung der Studie zuständig gewesen. „Die Studie war überflüssig und hatte keinen wissenschaftlichen Nutzen, sie hätte nicht stattfinden dürfen.“

Die Untersuchung selbst habe gegen keinerlei rechtliche Prämissen verstoßen. Er mache sich jedoch den Vorwurf, moralisch-ethische Aspekte vernachlässigt zu haben. Laut Werner gehört es zu einer guten Unternehmenskultur auch, Mitarbeiter nach vollständiger Aufklärung eines Sachverhalts mit entlastendem Ergebnis voll und ganz zu rehabilitieren.

Prüfung sämtlicher Versuche

Die darüber hinausgehende Überprüfung sämtlicher Versuchs-, Studien- und Forschungsprojekte des Unternehmens solle in der zweiten Jahreshälfte abgeschlossen werden. Über das Ergebnis wolle der Konzern dann informieren.

Volkswagen, Daimler, BMW und der Zulieferer Bosch hatten 2007 die Forschungsgruppe EUGT gegründet. Bosch zog sich später zurück. Das Ziel der inzwischen aufgelösten Vereinigung war es, die Gesundheitsfolgen von Schadstoffen wie das von Dieselmotoren ausgestoßene Stickoxid zu erforschen. Der Lobbyverein wollte 2014 mit Versuchen an Affen offenbar nachweisen, dass Dieselabgase weit weniger gefährlich sind als von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) festgestellt.